Тесть Кокорина напал на бизнесмена в Подмосковье
13:30
Руслан Валитов, отец жены форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, устроил драку в Подмосковье, сообщает Mash.
Валитов напал на председателя совета директоров IT-компании SearchInform Льва Матвеева в коттеджном поселке «Никологорское». Валитов остановился за внедорожником, вышел из машины и на повышенных тонах стал разговаривать с Матвеевым, после чего напал на него.
После нападения Валитова на внедорожнике осталась вмятина и сломанное зеркало. Матвеев считает, что нападавший был под наркотиками. Матвеев после нападения обратился в полицию.
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