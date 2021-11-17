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Тесть Кокорина напал на бизнесмена в Подмосковье

13:30
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Руслан Валитов, отец жены форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, устроил драку в Подмосковье, сообщает Mash.

Валитов напал на председателя совета директоров IT-компании SearchInform Льва Матвеева в коттеджном поселке «Никологорское». Валитов остановился за внедорожником, вышел из машины и на повышенных тонах стал разговаривать с Матвеевым, после чего напал на него.

После нападения Валитова на внедорожнике осталась вмятина и сломанное зеркало. Матвеев считает, что нападавший был под наркотиками. Матвеев после нападения обратился в полицию.

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Сергей Разин все материалы автора

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