Берлускони выделил Ломбардии 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Бывший владелец «Милана», экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвует Ломбардии 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Twitter партии Берлускони Forza Italia. Ломбардия — административная область на севере Италии, столицей которой является Милан.

Сообщается, что эти деньги могут быть потрачены для строительства отделений интенсивной терапии или для других нужд, связанных с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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