Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Берлускони выделил Ломбардии 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

13:35
Теги:

Бывший владелец «Милана», экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвует Ломбардии 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Twitter партии Берлускони Forza Italia. Ломбардия — административная область на севере Италии, столицей которой является Милан.

Сообщается, что эти деньги могут быть потрачены для строительства отделений интенсивной терапии или для других нужд, связанных с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир