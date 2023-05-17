Бастони готов подписать контракт с «Интером» до 2028 года

Защитник «Интера» Алессандро Бастони готов продлить контракт с командой до лета 2028 года, сообщает пресс-служба миланского клуба. Футболист дал согласие на долгосрочное соглашение с «Интером».

По данным La Gazzetta Dello Sport, игрок будет получать по 5,5 миллиона евро за каждый сезон в «Интере». Сам он изначально хотел получать 6 миллионов.

Нынешний контракт Бастони с «Интером» рассчитан до 2024 года.