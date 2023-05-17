Пиоли вручили сатирическую награду «Золотой тапир» за неудачный сезон

Итальянские журналисты наградили главного тренера «Милана» Стефано Пиоли шутливой премией «Золотой тапир».

«Что ж, наш единственный трофей в этом сезоне. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать», — пошутил Пиоли, принимая приз.

Награду можно сравнить с анти-Оскаром. Журналисты Италии таким образом подшутили над неудачным сезоном Пиоли.

Вчера, 16 мая, «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале «Интеру» с общим счетом 0:3. В серии А команда идет на 5-м месте.