Щенсны: «Поначалу хотел быть нападающим»

Польский голкипер Войцех Щенсны рассказал, что в прошлом хотел стать нападающим, однако у него не очень получалось.

«Мне нравилось играть в нападении, но, признаюсь, получалось у меня не очень. Но я нашел себя в воротах, отчасти из-за моего роста. После первых удачных матчей на этой роли я так и остался вратарем, и сам расхотел играть в атаке», — цитирует Щенсны ITASportPress.

На данный момет футболист играет за «Ювентус». Ранее он также играл за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».