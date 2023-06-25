«Барселона» намерена подписать хавбека «Интера» Брозовича

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Интерес к 30-летнем футболисту проявляет «Аль-Наср». Сообщалось, что агенты оказывают давление на игрока с целью перехода в клуб из Эр-Рияда.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.