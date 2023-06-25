Брозович в ближайшее время станет игроком «Аль-Насра»

«Аль-Наср» близок к завершению сделки по приобретению полузащитника «Интера» Марцело Брозовича, сообщает Sky Sport.

По информации издания, сделка может быть завершена уже сегодня, 25 июня. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.