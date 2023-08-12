Кокорин вышел в стартовом составе «Фиорентины» в товарищеском матче
Российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» в товарищеском матче с ОФИ (Греция).
Ранее форвард сыграл 25 минут в игре с «Ниццей» (2:1) и 18 минут в матче с «Гроссето» (4:0). 23 июля Кокорин отметился голом в товарищеской встрече с «Катанзаро» (3:0).
Россиянин минувший сезон провел в аренде в «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины».
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|Интер
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Аталанта
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|0-0
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Сассуоло
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Кальяри
|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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