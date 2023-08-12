Кокорин вышел в стартовом составе «Фиорентины» в товарищеском матче

Российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» в товарищеском матче с ОФИ (Греция).

Ранее форвард сыграл 25 минут в игре с «Ниццей» (2:1) и 18 минут в матче с «Гроссето» (4:0). 23 июля Кокорин отметился голом в товарищеской встрече с «Катанзаро» (3:0).

Россиянин минувший сезон провел в аренде в «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины».