Баллардини уволен с поста главного тренера «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Давиде Балладрини был освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Специалиста поблагодарили за проделанную работу.

5 ноября «Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» (2:2). Команда занимает 15-е место в серии А, имея в активе девять очков в 12 матчах.

По информации итальянских СМИ, преемником Баллардини должен стать Андрей Шевченко. Указано, что тренер подпишет с генуэзским клубом контракт на три года, или на два года с опцией продления еще на один.

45-летний специалист возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год. При нем команда вышла на Евро-2020, где дошла до 1/4 финала, а также пробилась в элитный дивизион Лиги наций.