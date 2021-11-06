Баллардини уволен с поста главного тренера «Дженоа»
Главный тренер «Дженоа» Давиде Балладрини был освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Специалиста поблагодарили за проделанную работу.
5 ноября «Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» (2:2). Команда занимает 15-е место в серии А, имея в активе девять очков в 12 матчах.
По информации итальянских СМИ, преемником Баллардини должен стать Андрей Шевченко. Указано, что тренер подпишет с генуэзским клубом контракт на три года, или на два года с опцией продления еще на один.
45-летний специалист возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год. При нем команда вышла на Евро-2020, где дошла до 1/4 финала, а также пробилась в элитный дивизион Лиги наций.
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