«Наполи» будет играть в футболках с изображением Марадоны

«Наполи» почтит память своего бывшего форварда Диего Марадоны специальными футболками. Команда проведет в них три матча серии А в ноябре, сообщает официальный сайт клуба.

Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет. В ближайших матчах неаполитанский клуб будет выступать в футболках с изображением аргентинца.

Футболка получила название Maradona Game. Впервые «Наполи» будет играть в ней в матче против «Вероны» 7 ноября. Также она поступит в продажу в клубных магазинах.

Диего Армандо Марадона в составе «Наполи» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.