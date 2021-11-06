«Наполи» будет играть в футболках с изображением Марадоны
«Наполи» почтит память своего бывшего форварда Диего Марадоны специальными футболками. Команда проведет в них три матча серии А в ноябре, сообщает официальный сайт клуба.
Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет. В ближайших матчах неаполитанский клуб будет выступать в футболках с изображением аргентинца.
Футболка получила название Maradona Game. Впервые «Наполи» будет играть в ней в матче против «Вероны» 7 ноября. Также она поступит в продажу в клубных магазинах.
Диего Армандо Марадона в составе «Наполи» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.
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