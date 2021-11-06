Шевченко возглавит «Дженоа» в ближайшие часы
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавит «Дженоа» в ближайшие часы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, Шевченко будет готовить «Дженоа» к матчу 13-го тура чемпионата Италии против «Ромы», который состоится 21 ноября.
Тренер подпишет с генуэзским клубом контракт на три года, или на два года с опцией продления еще на один год.
45-летний украинец возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год.
Методология
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Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/genoa-shevchenko-nuovo-allenatore-trattativa-5-novembre-2021
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