Аталанта — Ювентус: результат матча 7 тура серии А 1 октября 2023

«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом», Миранчук провел всю игру на скамейке

«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Аталантой» в матче 7-го тура серии А — 0:0.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«Ювентус» с 14 очками идет на четвертом месте в серии А. «Аталанта» отстает от туринцев на одно очко и занимает пятую строчку в чемпионате Италии.