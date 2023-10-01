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Аталанта — Ювентус: результат матча 7 тура серии А 1 октября 2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом», Миранчук провел всю игру на скамейке

«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Аталантой» в матче 7-го тура серии А — 0:0.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«Ювентус» с 14 очками идет на четвертом месте в серии А. «Аталанта» отстает от туринцев на одно очко и занимает пятую строчку в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 7-й тур
01 окт, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:0
Ювентус

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
11
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
12
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
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30.09 19:00
Милан – Лацио
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30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 2 : 2
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 0 : 0
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 - : -
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
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Доменико Берарди

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Интер

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Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

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Федерико Димарко

Интер

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И К Ж
Санди Ловрич

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Удинезе

 7 1 1
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Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

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 4 1 0
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