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Сегодня, 22:23

Нападающий «Наполи» Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с клубом

Осимхен заявил, что его любовь к «Наполи» непоколебима
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Виктор Осимхен.
Фото Reuters

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с клубом.

«Переезд в Неаполь в 2020 году был прекрасным решением для меня. Жители Неаполя проявили ко мне так много любви и доброты, я никому не позволю встать между нами. Страсть неаполитанцев разжигает во мне желание играть от всего сердца и души, моя любовь к «Наполи» непоколебима, я с гордостью ношу форму команды.
Обвинения в адрес жителей Неаполя — это неправда. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за поддержку. Спасибо вам большое, я очень благодарен. Давайте продолжим поддерживать единство, уважение и понимание. Вперед, «Наполи», — написал Осимхен у себя в соцсетях.

27 сентября стало известно, что Осимхен был возмущен видео, опубликованным в официальном аккаунте «Наполи» в TikTok. В ролике высмеивалось то, что игрок выпрашивает пенальти, а затем не реализует его.

Футболист удалил все фотографии в форме команды, также сообщалось, что он может подать в суд на клуб.

Виктор Осимхен. Осимхен готов судиться с «Наполи» из-за видео в TikTok. Что вообще происходит с бомбардиром чемпиона серии А?

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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Аталанта — Ювентус: результат матча 7 тура серии А 1 октября 2023
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
11
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
12
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 2 : 2
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 0 : 0
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 - : -
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
2.10 19:30
Торино – Верона
 - : -
2.10 21:45
Фиорентина – Кальяри
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
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