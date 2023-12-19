«Аталанта» — «Салернитана»: Миранчук забил первый гол в сезоне

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отличился в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

28-летний россиянин вышел на 85-й минуте и забил гол через четыре минуты, сделав счет 4:1. Это первый гол полузащитника в текущем сезоне: последний раз он забивал за «Торино» 21 января против «Фиорентины» (1:0).

На данный момент на счету Миранчука гол и две результативные передачи в 11 матчах сезона.