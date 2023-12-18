Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Салернитаной»
«Аталанта» и «Салернитана» объявили стартовые составы перед матчем 16-го тура чемпионата Италии.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Де Рон, Дзаппакоста, Руджери, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Лукман, Муриэль.
«Салернитана»: Костиль, Данилюк, Пирола, Гьомбер, Маццокки, Маджоре, Мартегани, Кулибали, Кандрева, Диа, Чауна.
Матч начнется в 22.45 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|16
|13
|2
|1
|39-7
|41
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|16
|10
|2
|4
|29-18
|32
|
4
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Фиорентина
|16
|8
|3
|5
|25-18
|27
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
8
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
9
|Аталанта
|15
|7
|2
|6
|24-18
|23
|
10
|Монца
|16
|5
|6
|5
|16-17
|21
|
11
|Лацио
|16
|6
|3
|7
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|24-30
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
|11
|
20
|Салернитана
|15
|1
|5
|9
|11-30
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|1 : 1
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|2 : 1
|16.12
|20:30
|
Наполи – Кальяри
|2 : 1
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|1 : 0
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|3 : 0
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 0
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|2 : 2
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|2 : 0
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|0 : 2
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|14
|1
|3
Новости