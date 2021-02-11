«Аталанта» без Миранчука обыграла «Наполи» и вышла в финал Кубка Италии

«Аталанта» обыграл «Наполи» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (3:1). В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья.

Российский полузащитник бергамской команды Алексей Миранчук провел встречу на скамейке запасных.

В финале «Аталанта» встретится с «Ювентусом».

Кубок Италии

1/2 финала

«Аталанта» — «Наполи» — 3:1 (2:0)

Голы: Сапата, 10 (1:0). Пессина, 16 (2:0). Лосано, 53 (2:1). Пессина, 78 (3:1).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Паломино (Кальдара, 72), Шутало, де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 90), Гозенс, Сапата, Муриэль (Иличич, 56).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 42), Эльмас (Политано, 46), Зелиньски (Лоботка, 64), Бакайоко (Демме, 64), Лосано, Осимен (Петанья, 78), Инсинье.

Предупреждения: Паломино, 7. Хюсай, 25. Зелиньски, 57. Ди Лоренцо, 75. Инсинье, 90+2.

Судья: Ла Пенна.

10 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Первый матч — 0:0.