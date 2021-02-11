Прокуратура допросила президента «Ювентуса» по делу об экзамене Суареса

В Италии продолжается расследование предполагаемых нарушений, связанных со сдачей форвардом Луисом Суаресом экзамена по итальянскому языку перед трансфером в «Ювентус», информирует Corriere dello Sport.

Прокуратура провела допрос президента туринского клуба Андреа Аньелли.

Летом 2020 года Суарес мог перейти в «Ювентус», для этого уругвайцу необходимо было сдать экзамен по итальянскому языку и получить гражданство страны. Следователи, которые открыли дело о мошенническом сговоре в отношении преподавателей университета Перуджи, утверждают, что экзаменуемый заранее знал, на какой вопрос ему придется отвечать.