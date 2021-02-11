Бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино вернется на пост главного тренера «Сиены», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

38-летний чемпион мира возглавил «Сиену» в сентябре 2020 года, но был уволен в январе 2021 года.

Команду должен был возглавить Владимир Газзаев, но для начала ему нужно было получить разрешение на работу. В результате разрешения он так и не получил, а за матчами команды наблюдал с трибун.

Временно процессом руководил латвиец Марьян Пахарь. Под его руководством команда набрала только 1 очко и забила 1 мяч. 10 февраля, было объявлено о его уходе с поста главного тренера.

Руководство «Сиены» снова обратилось к Джилардино, который дал свое согласие вернуться в клуб.