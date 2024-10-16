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Месси заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Лаутаро Мартинесу

Владислав Маслов
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что форвард «Интера» Лаутаро Мартинес больше остальных игроков достоин премии «Золотой мяч».

«У него был впечатляющий год: он забил гол в финале Кубка Америки и стал его лучшим бомбардиром. Он заслуживает «Золотого мяча» больше, чем кто-либо другой», — цитирует Месси La Gazzetta dello Sport.

Мартинес отреагировал на слова партнера по сборной, сказав, что надеется на итоговый успех.

«Правда в том, что я с женой буду присутствовать на церемонии награждения с тем же энтузиазмом, что и всегда. Я всегда говорю, что коллектив выше личности, но думаю, что я провел впечатляющий сезон с «Интером» и сборной. Я закончил его с титулом и пятью голами на Кубке Америки. Анализируя все это... Я не хочу этого говорить, но посмотрим, что произойдет той ночью [во время церемонии]», — сказал игрок.

27-летний Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2023/24 на его счету 44 матча и 27 голов за итальянский клуб. За сборную Аргентины форвард провел 68 матчей и забил 30 мячей.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Лионель Месси
Лаутаро Мартинес
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