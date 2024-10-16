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Сегодня, 02:57

РПЛ не попала в топ-20 лучших лиг мира по версии Opta

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в матче со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аналитики Opta опубликовали список из 20 лучших футбольных чемпионатов мира.

Главным критерием при составлении рейтинга стал средний показатель силы всех команд, выступающих в лиге, основанный на статистических показателях клубов.

Самым сильным чемпионатом в мире признана английская премьер-лига. Второе место в рейтинге разделили итальянская серия А и немецкая бундеслига, четвертую строчку разделили немецкая бундеслига и испанская ла лига.

Следом в рейтинге идут бразильская серия А, португальская примера, чемпионат Бельгии, американская МЛС, английский чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата Англии), чемпионат Аргентины, датская суперлига, нидерландская эредивизи, мексиканская лига MX, чемпионаты Чехии и Польши, немецкая вторая бундеслига, суперлига Турции, итальянская серия B (второй по силе дивизион чемпионата Италии) и швейцарская суперлига.

Российская премьер-лига не попала в топ-20 лиг мира по версии портала и не указана в рейтинге.

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«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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