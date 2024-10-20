Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:55

«Фиорентина» забила шесть безответных голов «Лечче»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
20 октября. «Фиорентина» обыграла «Лечче» в матче серии А (6:0).
Фото Global Look Press

«Фиорентита» разгромила «Лечче» в выездном матче 8-го тура чемпионата Италии — 6:0.

У гостей дубли оформили Данило Катальди и Андреа Колпани, еще по голу забили Лукас Бельтран и Фабиано Паризи. На счету Колпани также результативная передача.

Хозяева с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонио Галло.

После этого матча «Фиорентина» (13 очков) вышла на пятое место в турнирной таблице. У «Лечче» 5 баллов и 18-я позиция.

Италия. Серия А. 8-й тур
20 окт, 16:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:6
Фиорентина

В другой встрече дня «Аталанта» обыграла «Венецию» со счетом 2:0. Клуб из Бергамо (13) идет на 6-й позиции в серии А, «Венеция» (4) располагается на последней, 20-й строчке.

Италия. Серия А. 8-й тур
20 окт, 16:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:2
Аталанта

Футбол
ФК Лечче
ФК Фиорентина
Серия А
Читайте также
Балицкий указал на устранение Западом всех способных на бунт украинцев
Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 8 6 1 1 15-5 19
2
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
3
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
4
 Интер 7 4 2 1 16-9 14
5
 Аталанта 8 4 1 3 18-13 13
6
 Удинезе 8 4 1 3 10-11 13
7
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
8
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
9
 Торино 7 3 2 2 12-11 11
10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
 Рома 7 2 4 1 8-5 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
15
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
16
 Кальяри 7 1 3 3 5-11 6
17
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
18
 Лечче 8 1 2 5 3-18 5
19
 Монца 7 0 4 3 5-9 4
20
 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.10 16:00
Комо – Парма
 1 : 1
19.10 16:00
Дженоа – Болонья
 2 : 2
19.10 19:00
Милан – Удинезе
 1 : 0
19.10 21:45
Ювентус – Лацио
 1 : 0
20.10 13:30
Эмполи – Наполи
 0 : 1
20.10 16:00
Лечче – Фиорентина
 0 : 6
20.10 16:00
Венеция – Аталанта
 0 : 2
20.10 19:00
Кальяри – Торино
 - : -
20.10 21:45
Рома – Интер
 - : -
21.10 21:45
Верона – Монца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 5
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости