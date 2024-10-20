«Фиорентина» забила шесть безответных голов «Лечче»

«Фиорентита» разгромила «Лечче» в выездном матче 8-го тура чемпионата Италии — 6:0.

У гостей дубли оформили Данило Катальди и Андреа Колпани, еще по голу забили Лукас Бельтран и Фабиано Паризи. На счету Колпани также результативная передача.

Хозяева с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонио Галло.

После этого матча «Фиорентина» (13 очков) вышла на пятое место в турнирной таблице. У «Лечче» 5 баллов и 18-я позиция.

В другой встрече дня «Аталанта» обыграла «Венецию» со счетом 2:0. Клуб из Бергамо (13) идет на 6-й позиции в серии А, «Венеция» (4) располагается на последней, 20-й строчке.