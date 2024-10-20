«Торино» проиграл «Кальяри» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торино» на выезде уступил «Кальяри» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 2:3.
До 78-й минуты встречи счет в игре был 2:2 — голы хозяев забили Бенито Виола и Жозе Паломино, у гостей отличились Антонио Санабриа и Кароль Линетти. В концовке матча защитник туринцев Сауль Коко забил автогол.
«Торино» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 11 очками располагается на 9-м месте в таблице серии А. «Кальяри» (9) идет на 15-й позиции.
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|4
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|
3
|Милан
|8
|4
|2
|2
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|14
|
4
|Интер
|7
|4
|2
|1
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|14
|
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|1
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|
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|3
|3
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|
15
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|7
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|12-12
|9
|
16
|Парма
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|1
|4
|3
|11-13
|7
|
17
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
18
|Лечче
|8
|1
|2
|5
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|5
|
19
|Монца
|7
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|
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|19.10
|16:00
|
Комо – Парма
|1 : 1
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Болонья
|2 : 2
|19.10
|19:00
|
Милан – Удинезе
|1 : 0
|19.10
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|1 : 0
|20.10
|13:30
|
Эмполи – Наполи
|0 : 1
|20.10
|16:00
|
Лечче – Фиорентина
|0 : 6
|20.10
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|0 : 2
|20.10
|19:00
|
Кальяри – Торино
|3 : 2
|20.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|21.10
|21:45
|
Верона – Монца
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
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|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
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Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
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Дарко Лазович
Верона
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|И
|К
|Ж
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|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
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Павел Давидович
Верона
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|1
|1
|
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Патрик Доргу
Лечче
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