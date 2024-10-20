«Торино» проиграл «Кальяри» и потерпел четвертое поражение подряд

«Торино» на выезде уступил «Кальяри» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 2:3.

До 78-й минуты встречи счет в игре был 2:2 — голы хозяев забили Бенито Виола и Жозе Паломино, у гостей отличились Антонио Санабриа и Кароль Линетти. В концовке матча защитник туринцев Сауль Коко забил автогол.

«Торино» потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 11 очками располагается на 9-м месте в таблице серии А. «Кальяри» (9) идет на 15-й позиции.