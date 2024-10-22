Бонуччи вошел в тренерский штаб молодежной сборной Италии по футболу
Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал помощником главного тренера национальной молодежной команды страны U-20, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).
Молодежную сборную Италии возглавляет Бернардо Корради.
«Леонардо возвращается домой. Он сделает это в другой роли, но с теми же энтузиазмом и любовью к майке сборной, что и всегда. Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC», — заявил президент федерации Габриэле Гравина.
Бонуччи завершил игровую карьеру в мае этого года в возрасте 37 лет. Большую часть своей карьеры он провел в «Ювентусе» — футболист выступал за туринскую команду с 2010 по 2017 год и с 2018-го по 2023-й. Также он играл за «Фенербахче», «Интер», «Милан», «Бари», «Унион» и другие клубы.
Летом Бонуччи прошел тренерский курс УЕФА категории B. Работа в «молодежке» Италии будет для него первым тренерским опытом.
Бонуччи является девятикратным чемпионом Италии (в составе «Ювентуса» и «Интера»), а также двукратным финалистом Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|
2
|Интер
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
4
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
5
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|18-13
|13
|
6
|Удинезе
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|
7
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|
8
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
9
|Торино
|8
|3
|2
|3
|14-14
|11
|
10
|Эмполи
|8
|2
|4
|2
|6-5
|10
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|
12
|Комо
|8
|2
|3
|3
|11-15
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|8
|2
|3
|3
|8-13
|9
|
15
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
16
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
17
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
18
|Лечче
|8
|1
|2
|5
|3-18
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|5-14
|4
|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|- : -
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|- : -
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|- : -
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|- : -
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|7
|1
|1