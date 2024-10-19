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«Комо» поделил очки с «Пармой» в матче чемпионата Италии

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«Комо» сыграл вничью с «Пармой» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе «Комо» отличился Нико Пас. У «Пармы» гол забил Анж-Йоан Бонни.

По итогам матча «Комо» расположился на 14-м месте в таблице серии А, набрав девять очков. «Парма» идет 15-й с семью баллами.

В следующем матче «Комо» сыграет в гостях с «Торино» 25 октября, а «Парма» двумя днями позже примет «Эмполи».

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 16:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
1:1
Парма

В паралелльной встрече «Дженоа» сыграл в результативную ничью с «Болоньей» со счетом 2:2. На голы Рикардо Орсолини и Йенса Одгора генуэзцы ответили дублем Андреа Пинамонти.

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 16:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
2:2
Болонья

Футбол
ФК Болонья
ФК Дженоа
ФК Комо
ФК Парма
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1
 Наполи 7 5 1 1 14-5 16
2
 Интер 7 4 2 1 16-9 14
3
 Удинезе 7 4 1 2 10-10 13
4
 Ювентус 7 3 4 0 10-1 13
5
 Лацио 7 4 1 2 14-11 13
6
 Милан 7 3 2 2 15-9 11
7
 Торино 7 3 2 2 12-11 11
8
 Эмполи 7 2 4 1 6-4 10
9
 Аталанта 7 3 1 3 16-13 10
10
 Фиорентина 7 2 4 1 9-8 10
11
 Рома 7 2 4 1 8-5 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
15
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
16
 Кальяри 7 1 3 3 5-11 6
17
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
18
 Лечче 7 1 2 4 3-12 5
19
 Монца 7 0 4 3 5-9 4
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