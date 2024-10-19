«Комо» поделил очки с «Пармой» в матче чемпионата Италии

«Комо» сыграл вничью с «Пармой» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе «Комо» отличился Нико Пас. У «Пармы» гол забил Анж-Йоан Бонни.

По итогам матча «Комо» расположился на 14-м месте в таблице серии А, набрав девять очков. «Парма» идет 15-й с семью баллами.

В следующем матче «Комо» сыграет в гостях с «Торино» 25 октября, а «Парма» двумя днями позже примет «Эмполи».

В паралелльной встрече «Дженоа» сыграл в результативную ничью с «Болоньей» со счетом 2:2. На голы Рикардо Орсолини и Йенса Одгора генуэзцы ответили дублем Андреа Пинамонти.