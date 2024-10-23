Джек Уилшир стал тренером «Норвича». В 2013-м он забил ему один из самых эффектных голов в истории АПЛ
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир начнет свой тренерский путь во взрослом футболе. Он займет место на скамейке «Норвич Сити», где будет помогать главному тренеру команды Йоханнесу Торупу.
Первые слова
Спортивный директор «канареек» Бен Кнаппер поприветствовал новичка и выразил надежду, что знания Уилшира станут для коллектива большим активом.
«Его страсть к тренерству и футболу в целом огромна, и у него есть природная способность общаться с людьми. По нашему мнению, он один из самых ярких и интересных молодых тренеров в Англии, мы с нетерпением ждем начала нашего совместного пути с ним и работы», — цитирует Кнаппера пресс-служба клуба.
Сам Джек в том же интервью поблагодарил руководство «Норвича» за оказанное ему доверие.
«Я рад присоединиться к клубу. Это фантастическая возможность проявить себя, и она выпала как нельзя кстати для того, чтобы я мог продолжить тренерскую карьеру в главной команде», — сказал он.
Сейчас «Норвич» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионшипа. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Канарейки» ставят амбициозные цели и мечтают вернуться в АПЛ. В прошлом сезоне им почти удалось это сделать: уступили «Лидсу» в плей-офф (0:0 дома, 0:4 на выезде).
В следующем туре 27 октября Уилшир дебютирует на тренерском мостике в матче с «Мидлсбро».
Один из самых эффектных голов в истории АПЛ
32-летний Уилшир завершил игровую карьеру летом 2022-го и меньше чем через неделю стал тренировать молодежку «Арсенала» (U-18), с которой в прошлом сезоне выиграл юношеский Кубок Англии.
В качестве футболиста он провел за лондонцев почти 200 матчей. И одна из самых запоминающихся встреч с его участием была против «Норвича» (4:1) в 2013 году.
Тогда «канониры» продемонстрировали яркий пример командной игры, совершив несколько передач в одно касание. Джек сыграл пяткой в стенку с Оливье Жиру, а затем отправил мяч в сетку. Этот гол вошел во все возможные топы как один из самых эффектных в истории АПЛ.
Он принципиально не хотел уезжать
Еще недавно Уилшир отклонил несколько предложений возглавить клубы за пределами Англии. В частности, ему приходили офферы от шотландского «Абердина» и нескольких команд МЛС.
В интервью Джек говорил, что для него принципиально остаться на родине: «Для меня важно развиваться здесь, где я прошел путь как игрок. Англия — это моя футбольная семья, и я верю, что мой опыт может принести пользу в этом контексте».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
10
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
11
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|- : -
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|- : -
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1