Джек Уилшир стал тренером «Норвича». В 2013-м он забил ему один из самых эффектных голов в истории АПЛ

Новый вызов в карьере.

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир начнет свой тренерский путь во взрослом футболе. Он займет место на скамейке «Норвич Сити», где будет помогать главному тренеру команды Йоханнесу Торупу.

Первые слова

Спортивный директор «канареек» Бен Кнаппер поприветствовал новичка и выразил надежду, что знания Уилшира станут для коллектива большим активом.

«Его страсть к тренерству и футболу в целом огромна, и у него есть природная способность общаться с людьми. По нашему мнению, он один из самых ярких и интересных молодых тренеров в Англии, мы с нетерпением ждем начала нашего совместного пути с ним и работы», — цитирует Кнаппера пресс-служба клуба.

Сам Джек в том же интервью поблагодарил руководство «Норвича» за оказанное ему доверие.

«Я рад присоединиться к клубу. Это фантастическая возможность проявить себя, и она выпала как нельзя кстати для того, чтобы я мог продолжить тренерскую карьеру в главной команде», — сказал он.

Сейчас «Норвич» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионшипа. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Канарейки» ставят амбициозные цели и мечтают вернуться в АПЛ. В прошлом сезоне им почти удалось это сделать: уступили «Лидсу» в плей-офф (0:0 дома, 0:4 на выезде).

В следующем туре 27 октября Уилшир дебютирует на тренерском мостике в матче с «Мидлсбро».

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир празднует гол в матче против «Норвича» (4:1) в 2013 году. Фото Getty Images

Один из самых эффектных голов в истории АПЛ

32-летний Уилшир завершил игровую карьеру летом 2022-го и меньше чем через неделю стал тренировать молодежку «Арсенала» (U-18), с которой в прошлом сезоне выиграл юношеский Кубок Англии.

В качестве футболиста он провел за лондонцев почти 200 матчей. И одна из самых запоминающихся встреч с его участием была против «Норвича» (4:1) в 2013 году.

Тогда «канониры» продемонстрировали яркий пример командной игры, совершив несколько передач в одно касание. Джек сыграл пяткой в стенку с Оливье Жиру, а затем отправил мяч в сетку. Этот гол вошел во все возможные топы как один из самых эффектных в истории АПЛ.

Он принципиально не хотел уезжать

Еще недавно Уилшир отклонил несколько предложений возглавить клубы за пределами Англии. В частности, ему приходили офферы от шотландского «Абердина» и нескольких команд МЛС.

В интервью Джек говорил, что для него принципиально остаться на родине: «Для меня важно развиваться здесь, где я прошел путь как игрок. Англия — это моя футбольная семья, и я верю, что мой опыт может принести пользу в этом контексте».