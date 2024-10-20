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20 октября, 23:39

Гол Мартинеса принес «Интеру» выездную победу над «Ромой»

Руслан Минаев
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Лаутаро Мартинес (слева) и Ману Коне.
Фото Global Look Press

«Интер» на выезде победил «Рому» в матче 8-го тура серии А — 1:0. Гол на 60-й минуте забил капитан гостей Лаутаро Мартинес.

У «нерадзурри» в первом тайме из-за травм не смогли продолжить матч хавбек Хакан Чалханоглу и защитник Франческо Ачерби.

«Интер» одержал третью победу подряд в чемпионате Италии. Команда Симоне Индзаги набрала 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

У «Ромы» прервалась серия из пяти матчей без поражений — 2 победы и 3 ничьих. Римляне с 10 очками занимают 10-е место в таблице серии А.

Италия. Серия А. 8-й тур
20 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
0:1
Интер

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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1
 Наполи 8 6 1 1 15-5 19
2
 Интер 8 5 2 1 17-9 17
3
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
4
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
5
 Аталанта 8 4 1 3 18-13 13
6
 Удинезе 8 4 1 3 10-11 13
7
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
8
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
9
 Торино 8 3 2 3 14-14 11
10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
 Рома 8 2 4 2 8-6 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 8 2 3 3 8-13 9
15
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
16
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
17
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
18
 Лечче 8 1 2 5 3-18 5
19
 Монца 7 0 4 3 5-9 4
20
 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
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Комо – Парма
 1 : 1
19.10 16:00
Дженоа – Болонья
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Милан – Удинезе
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20.10 13:30
Эмполи – Наполи
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Лечче – Фиорентина
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Венеция – Аталанта
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