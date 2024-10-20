Гол Мартинеса принес «Интеру» выездную победу над «Ромой»
«Интер» на выезде победил «Рому» в матче 8-го тура серии А — 1:0. Гол на 60-й минуте забил капитан гостей Лаутаро Мартинес.
У «нерадзурри» в первом тайме из-за травм не смогли продолжить матч хавбек Хакан Чалханоглу и защитник Франческо Ачерби.
«Интер» одержал третью победу подряд в чемпионате Италии. Команда Симоне Индзаги набрала 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
У «Ромы» прервалась серия из пяти матчей без поражений — 2 победы и 3 ничьих. Римляне с 10 очками занимают 10-е место в таблице серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|
2
|Интер
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
4
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
5
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|18-13
|13
|
6
|Удинезе
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|
7
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|
8
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
9
|Торино
|8
|3
|2
|3
|14-14
|11
|
10
|Эмполи
|8
|2
|4
|2
|6-5
|10
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|
12
|Комо
|8
|2
|3
|3
|11-15
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|8
|2
|3
|3
|8-13
|9
|
15
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
16
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
17
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
18
|Лечче
|8
|1
|2
|5
|3-18
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|5-14
|4
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.10
|16:00
|
Комо – Парма
|1 : 1
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Болонья
|2 : 2
|19.10
|19:00
|
Милан – Удинезе
|1 : 0
|19.10
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|1 : 0
|20.10
|13:30
|
Эмполи – Наполи
|0 : 1
|20.10
|16:00
|
Лечче – Фиорентина
|0 : 6
|20.10
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|0 : 2
|20.10
|19:00
|
Кальяри – Торино
|3 : 2
|20.10
|21:45
|
Рома – Интер
|0 : 1
|21.10
|21:45
|
Верона – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|7
|1
|1
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