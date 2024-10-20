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Сегодня, 11:30

В «Ювентусе» подтвердили, что Погба покинет команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал о будущем полузащитника команды Поля Погба.

«Погба был отличным игроком, но сейчас у нас другие планы. Мы инвестировали в разных футболистов, и теперь наша команда полностью укомплектована», — цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле уже в марте следующего года.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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