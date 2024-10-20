«Атланта» героически ворвалась в «стыки» несмотря на нереализованный Миранчуком пенальти, хет-трик Месси переписал книгу рекордов

В МЛС завершился регулярный чемпионат.

В заключительный игровой день регулярного чемпионата расклад для «Атланты Юнайтед» был максимально сложным. Мало того, что нужно было обыгрывать на выезде «Орландо», мотивированный возможностью занять четвертое место, которое дает преимущество своего поля в первом раунде плей-офф. Требовались еще и благоприятные исходы в двух из трех матчей конкурентов. А именно — поражения «Монреаля» и «Ди Си Юнайтед», которые при возможном равенстве очков заметно уступали «Пятиполосным» по разности мячей. А так же отсутствие победы у «Филадельфии». У нее с соотношением голов как раз все было в полном порядке.

В общем — делай, что должно. И это у «Атланты» получалось на редкость для нынешнего сезона качественно. К 16-й минуте мощно начавшие «Львы» были обескуражены двумя голами гостей. Первый после «стеночки» с Педру Амадором забил Лобжанидзе. Ко второму непосредственное отношение имеет Алексей Миранчук. Выполняя угловой, российский полузащитник отправил мяч к ближней штанге, на первый удар Форчуна невероятным образом среагировал Гальесе, но добивание Тиаре не оставило шансов голкиперу сборной Перу.

Фото USA Today Sports

Идеальный дебют, который не получил развития в первом тайме, потому что «Атланта» слишком сильно сконцентрировалась на обороне и дала «Орландо» возможность постепенно прийти в себя. Да, у хозяев и близко не было моментов, сравнимых по остроте с созданным при 0:0 или 0:1, но в позиционных атаках они все-таки раскачали чужую оборону, и ближе к перерыву аргентинец Охеда сократил отставание, откликнувшись на подачу Рафаэла Сантоса.

В итоге отстоять минимальный перевес удалось с приложением максимальных усилий, а в режиме лайв «Атланта» не попадала в «стыки», так как по итогам первых таймов благоприятным для нее был лишь ничейный счет в игре «Филадельфии» (1:1). Еще одна неприятность приключилась сразу после перерыва, так как Миранчук не реализовал заработанный Лобжанидзе пенальти. Два предыдущих подхода к «точке» у Алексея получились образцовыми, а тут прекрасно сыграл Гальесе.

Соответственно, вместо комфортного перевеса в два мяча команда из Джорджии получила продолжение нервотрепки. Но были и хорошие новости. «Филадельфия» уже проигрывала после кошмарного автогола (1:2), а «Ди Си Юнайтед» пропустил от «Шарлотт». К 58-й минуте «Атланта» продлевала сезон. А так как в Вашингтоне счет вскоре стал 0:2, «Пятиполосные» оказались в ситуации, когда дальнейшая судьба находилась только в их собственных руках.

Роб Валентино проводил замены с акцентом на оборону и надежность, тогда как «Орландо» усиливал давление за счет ярких джокеров — второго снайпера команды Магуайра и старого знакомого Миранчука по «Аталанте» колумбийца Муриэля. В свою очередь выпады гостей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но то передачи Миранчука на ход партнерам перехватывались защитниками, то Риос в перспективной контратаке не понял замысла Лобжанидзе и банально не добежал до мяча.

А тревожные звоночки звучали все громче. И если со штрафным бывшего полузащитника сборной Уругвая Лодейро справился Гьюзан, то Магуайр после фланговой подачи расстрелял ворота. Игру и сезон для «Атланты» спас ВАР, обнаруживший контакт мяча с рукой игрока «львов». Легко представить, что пережили болельщики «Атланты», пока арбитр изучал запись эпизода на мониторе.

Теперь футбольная (или соккерная) Джорджия ликует. Сезон для «Атланты» продолжится стыковым матчем с «Монреалем». Игра за выход в основную сетку плей-офф пройдет в Канаде уже в среду. И это будет крутое противостояние с героем чемпионского сезона Хосефом Мартинесом, который совсем недавно своими голами, казалось, приговорил бывших одноклубников к раннему уходу в отпуск. Однако те ценой героических усилий от такой возможности отказались. Миранчук по-прежнему в игре!

Фото USA Today Sports

Не исключено, что вскоре россиянин снова сыграет против Месси, который превратил концовку регулярки в свой персональный бенефис. Лео в игре с «Нью-Ингланд Революшн», которому до этого дня принадлежал рекорд по количеству набранных очков, вышел на замену при счете 2:2 и мгновенно организовал гол Кремаски. А потом — спустя несколько дней после хет-трика в отборочном матче ЧМ-2026 — оформил свой первый «трюк со шляпой» в МЛС. Особенно красив был третий гол — после акробатического паса с лета в исполнении оформившего ранее дубль Суареса. «Интер Майами» выиграл сезон с рекордными в истории 74 очками, а Месси с 33 мячами теперь лучший снайпер «цапель».