Смородская — о Миранчуке в «Атланте»: «Алексей прямо расцвел, в новом клубе он может получить признание»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от выступления полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в этом сезоне.

«Хочу сказать, что он прямо расцвел. Не чувствует давления, а наоборот, чувствует доброжелательное отношение тренера и команды — молодец. Очень рада за него. То, что ему уже доверили бить пенальти в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс», говорит об уровне его мастерства. Миранчук вообще большой талант, я считаю, что он был недооценен в «Аталанте», но сейчас он может получить признание», — сказала Смородская «СЭ».

Миранчук был признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1). В этой игре 28-летний россиянин забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Миранчук минувшим летом перебрался в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. Он сыграл в 8 матчах МЛС, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Александр Абустин