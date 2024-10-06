Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 13:25

Смородская — о Миранчуке в «Атланте»: «Алексей прямо расцвел, в новом клубе он может получить признание»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от выступления полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в этом сезоне.

«Хочу сказать, что он прямо расцвел. Не чувствует давления, а наоборот, чувствует доброжелательное отношение тренера и команды — молодец. Очень рада за него. То, что ему уже доверили бить пенальти в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс», говорит об уровне его мастерства. Миранчук вообще большой талант, я считаю, что он был недооценен в «Аталанте», но сейчас он может получить признание», — сказала Смородская «СЭ».

Миранчук был признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1). В этой игре 28-летний россиянин забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Миранчук минувшим летом перебрался в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. Он сыграл в 8 матчах МЛС, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Александр Абустин

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Ольга Смородская
Читайте также
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Трусова подстриглась под каре
Популярное видео
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук в «Атланте»: карьера в Северной Америке
Вольфф: «Знаю, что у Миранчука очень хорошая левая нога»
Гол и пас Миранчука оставили «Атланту» в гонке за плей-офф. Россиянину устроили персональную овацию
Гол и голевая передача Миранчука принесли «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс»
Шок для команды Миранчука и 46-й трофей в карьере Месси
«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Монреаля», Миранчук сыграл весь матч
Миранчук — в стартовом составе «Атланты» на матч с «Монреалем»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости