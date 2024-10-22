Экс-капитан «Ромы» Тотти не исключил возобновление игровой карьеры

Бывший футболист и капитан «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном возобновлении игровой карьеры.

«Со мной связывались команды серии А и натолкнули меня на безумную идею возвращения. Это было бы трудно, но в жизни никогда не говори «никогда». Есть игроки, которые возвращались через много лет после окончания карьеры», — приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

48-летний Тотти завершил карьеру в 2017 году. Вместе с «Ромой» итальянец стал чемпионом серии А, а также двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.