Экс-капитан «Ромы» Тотти не исключил возобновление игровой карьеры
Бывший футболист и капитан «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном возобновлении игровой карьеры.
«Со мной связывались команды серии А и натолкнули меня на безумную идею возвращения. Это было бы трудно, но в жизни никогда не говори «никогда». Есть игроки, которые возвращались через много лет после окончания карьеры», — приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.
48-летний Тотти завершил карьеру в 2017 году. Вместе с «Ромой» итальянец стал чемпионом серии А, а также двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|
2
|Интер
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
4
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
5
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|18-13
|13
|
6
|Удинезе
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|
7
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|
8
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
9
|Торино
|8
|3
|2
|3
|14-14
|11
|
10
|Эмполи
|8
|2
|4
|2
|6-5
|10
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|
12
|Комо
|8
|2
|3
|3
|11-15
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|8
|2
|3
|3
|8-13
|9
|
15
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
16
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
17
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
18
|Лечче
|8
|1
|2
|5
|3-18
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|5-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.10
|16:00
|
Комо – Парма
|1 : 1
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Болонья
|2 : 2
|19.10
|19:00
|
Милан – Удинезе
|1 : 0
|19.10
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|1 : 0
|20.10
|13:30
|
Эмполи – Наполи
|0 : 1
|20.10
|16:00
|
Лечче – Фиорентина
|0 : 6
|20.10
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|0 : 2
|20.10
|19:00
|
Кальяри – Торино
|3 : 2
|20.10
|21:45
|
Рома – Интер
|0 : 1
|21.10
|21:45
|
Верона – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|7
|1
|1
Новости