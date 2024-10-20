Миранчук не реализовал пенальти в матче с «Орландо»

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти в матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо».

В начале второго тайма судья назначил одиннадцатиметровый в ворота «львов», но 29-летний россиянин не смог забить — вратарь отбил мяч. Счет остался 2:1 в пользу «Атланты».

Миранчук летом перешел в североамериканский клуб. До матча с «Орландо» он принял участие в 8 играх, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.