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Сегодня, 03:25

«Атланта Юнайтед» Миранчука пробилась в стыки плей-офф МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта Юнайтед» выиграла у «Орландо Сити» (2:1) в своем последнем матче в регулярном чемпионате МЛС и пробилась в стыковой раунд плей-офф.

«Атланта» набрала 40 очков и поднялась на 9-е место Восточной конференции, заработав путевку в стыковые матчи, где сыграет против «Монреаля» за выход в плей-офф.

«Монреаль» занял 8-е место в Восточной конференции, набрав 43 очка.

Матч «Монреаль» — «Атланта» состоится 22 октября. Начало — 23:00 по московскому времени.

Джамаль Тиаре забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Орландо Сити&raquo;. «Атланта» выиграла у «Орландо», Миранчук не забил пенальти
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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