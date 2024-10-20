«Атланта Юнайтед» Миранчука пробилась в стыки плей-офф МЛС

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Орландо Сити» (2:1) в своем последнем матче в регулярном чемпионате МЛС и пробилась в стыковой раунд плей-офф.

«Атланта» набрала 40 очков и поднялась на 9-е место Восточной конференции, заработав путевку в стыковые матчи, где сыграет против «Монреаля» за выход в плей-офф.

«Монреаль» занял 8-е место в Восточной конференции, набрав 43 очка.

Матч «Монреаль» — «Атланта» состоится 22 октября. Начало — 23:00 по московскому времени.