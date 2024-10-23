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Свищев — про слова Карпина о неправильном движении футбола в России: «Сказал А, говори Б»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который заявил, что футбол в стране 20 лет движется не в том направлении.

«Сказал А, скажи Б. Если Валерий Карпин что-то знает, что мы идем куда-то не туда, а он является главным тренером сборной, тогда пусть поправит нас. Мы с удовольствием изменим курс к улучшению. Давайте помогать нам», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Валерий Карпин. Карпин — о российском футболе: «Мы уже 20 лет идем не туда. Дело не в отстранении»

Российские клубы и национальная сборная по футболу не выступают на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Vprognoze
Валерий Карпин
Футбол
Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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