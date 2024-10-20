Сын тренера «Спартака» Станковича дебютировал в серии А

22-летний Филип Станкович, сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, дебютировал в серии А.

Голкипер, принадлежащий «Интеру», вышел сегодня в 8-м туре серии А против «Аталанты» в стартовом составе «Венеции», где он выступает на правах аренды до конца сезона-2024/25.

Свой первый гол в серии А Филип пропустил от хорвата Марио Пашалича, выступавшего за «Спартак», который тренировал Массимо Каррера.