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Гол Чуквуезе принес «Милану» победу над «Удинезе» в серии А

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«Милан» одержал домашнюю победу над «Удинезе».
Фото AFP

«Милан» на своем поле одержал победу над «Удинезе» в рамках 8-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Самуэль Чуквуезе.

На 29-й минуте полузащитник «россонери» Тиджани Рейндерс получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Главный арбитр этой встречи дважды отменил голы в ворота «Милана».

Команда Паулу Фонсеки переместилась на третье место в таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков. «Удинезе» занимает шестую строчку, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче национального первенства «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей» 26 октября, а «Удинезе» днем ранее примет «Кальяри».

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Удинезе

Футбол
ФК Милан
ФК Удинезе
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 7 5 1 1 14-5 16
2
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
3
 Интер 7 4 2 1 16-9 14
4
 Удинезе 8 4 1 3 10-11 13
5
 Ювентус 7 3 4 0 10-1 13
6
 Лацио 7 4 1 2 14-11 13
7
 Торино 7 3 2 2 12-11 11
8
 Эмполи 7 2 4 1 6-4 10
9
 Аталанта 7 3 1 3 16-13 10
10
 Фиорентина 7 2 4 1 9-8 10
11
 Рома 7 2 4 1 8-5 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
15
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
16
 Кальяри 7 1 3 3 5-11 6
17
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
18
 Лечче 7 1 2 4 3-12 5
19
 Монца 7 0 4 3 5-9 4
20
 Венеция 7 1 1 5 5-12 4
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19.10 16:00
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19.10 19:00
Милан – Удинезе
 1 : 0
19.10 21:45
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 - : -
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