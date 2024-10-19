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«Ювентус» — «Лацио»: смотреть трансляцию матча серии А онлайн

«Ювентус» сыграет с «Лацио» в чемпионате Италии 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press

«Ювентус» сыграет с «Лацио» в 8-м туре чемпионата Италии по футболу в субботу, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ювентус» — «Лацио» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 7-ми туров серии А команда из Турина набрала 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, римский клуб с 13-ю баллами располагается на 5-й строчке.

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 7 5 1 1 14-5 16
2
 Интер 7 4 2 1 16-9 14
3
 Удинезе 7 4 1 2 10-10 13
4
 Ювентус 7 3 4 0 10-1 13
5
 Лацио 7 4 1 2 14-11 13
6
 Милан 7 3 2 2 15-9 11
7
 Торино 7 3 2 2 12-11 11
8
 Эмполи 7 2 4 1 6-4 10
9
 Аталанта 7 3 1 3 16-13 10
10
 Фиорентина 7 2 4 1 9-8 10
11
 Рома 7 2 4 1 8-5 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
15
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
16
 Кальяри 7 1 3 3 5-11 6
17
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
18
 Лечче 7 1 2 4 3-12 5
19
 Монца 7 0 4 3 5-9 4
20
 Венеция 7 1 1 5 5-12 4
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37 тур
38 тур
19.10 16:00
Комо – Парма
 1 : 1
19.10 16:00
Дженоа – Болонья
 2 : 2
19.10 19:00
Милан – Удинезе
 - : -
19.10 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
20.10 13:30
Эмполи – Наполи
 - : -
20.10 16:00
Лечче – Фиорентина
 - : -
20.10 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
20.10 19:00
Кальяри – Торино
 - : -
20.10 21:45
Рома – Интер
 - : -
21.10 21:45
Верона – Монца
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 7
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 5
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 6 1 1
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