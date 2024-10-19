«Ювентус» благодаря автоголу обыграл «Лацио» в матче серии А
«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Лацио» во встрече 8-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол в этом матче забил защитник римлян Марио Гила в свои ворота.
«Ювентус» поднялся на второе место в таблице серии А, набрав 16 очков. «Лацио» идет на пятой строчке, имея в активе 13 баллов.
В следующем матче внутреннего первенства «Ювентус» сыграет в гостях с «Интером», а «Лацио» примет «Дженоа». Обе встречи пройдут 27 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
2
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
3
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
4
|Интер
|7
|4
|2
|1
|16-9
|14
|
5
|Удинезе
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|
6
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
7
|Торино
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|
8
|Эмполи
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Аталанта
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|
10
|Фиорентина
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|
11
|Рома
|7
|2
|4
|1
|8-5
|10
|
12
|Комо
|8
|2
|3
|3
|11-15
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
15
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
16
|Кальяри
|7
|1
|3
|3
|5-11
|6
|
17
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
18
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.10
|16:00
|
Комо – Парма
|1 : 1
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Болонья
|2 : 2
|19.10
|19:00
|
Милан – Удинезе
|1 : 0
|19.10
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|1 : 0
|20.10
|13:30
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|20.10
|16:00
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|20.10
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|20.10
|19:00
|
Кальяри – Торино
|- : -
|20.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|21.10
|21:45
|
Верона – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|6
|1
|1
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