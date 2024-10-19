«Ювентус» благодаря автоголу обыграл «Лацио» в матче серии А

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Лацио» во встрече 8-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в этом матче забил защитник римлян Марио Гила в свои ворота.

«Ювентус» поднялся на второе место в таблице серии А, набрав 16 очков. «Лацио» идет на пятой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче внутреннего первенства «Ювентус» сыграет в гостях с «Интером», а «Лацио» примет «Дженоа». Обе встречи пройдут 27 октября.