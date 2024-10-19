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19 октября, 23:42

«Ювентус» благодаря автоголу обыграл «Лацио» в матче серии А

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&amp;quot;Ювентус&amp;quot; с минимальным счетом обыграл &amp;quot;Лацио&amp;quot;.
Фото Reuters

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Лацио» во встрече 8-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в этом матче забил защитник римлян Марио Гила в свои ворота.

«Ювентус» поднялся на второе место в таблице серии А, набрав 16 очков. «Лацио» идет на пятой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче внутреннего первенства «Ювентус» сыграет в гостях с «Интером», а «Лацио» примет «Дженоа». Обе встречи пройдут 27 октября.

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Лацио

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
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 Милан 8 4 2 2 16-9 14
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 Интер 7 4 2 1 16-9 14
5
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6
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
7
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8
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