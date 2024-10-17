Погба: «Даже если Ибрагимович позвонит мне, не перейду в «Милан»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба опроверг возможность своего перехода в «Милан».
«Присоединюсь ли я к «Милану»? Невозможно. Даже если Ибрагимович позвонит мне, он знает, что я не предам «Ювентус». Не вижу себя в другой футболке. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться в состав «Ювентуса», — цитирует Sky Sport Погба.
Ранее стало известно, что 31-летнему Погба сократили срок накзания с 4 лет до 18 месяцев после удовлетворения апелляции в CAS, и он сможет вернуться в профессиональный футбол уже в марте 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Интер
|7
|4
|2
|1
|16-9
|14
|
3
|Удинезе
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|
4
|Ювентус
|7
|3
|4
|0
|10-1
|13
|
5
|Лацио
|7
|4
|1
|2
|14-11
|13
|
6
|Милан
|7
|3
|2
|2
|15-9
|11
|
7
|Торино
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|
8
|Эмполи
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Аталанта
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|
10
|Фиорентина
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|
11
|Рома
|7
|2
|4
|1
|8-5
|10
|
12
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
13
|Болонья
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
14
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
15
|Кальяри
|7
|1
|3
|3
|5-11
|6
|
16
|Парма
|7
|1
|3
|3
|10-12
|6
|
17
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
18
|Дженоа
|7
|1
|2
|4
|5-15
|5
|
19
|Монца
|7
|0
|4
|3
|5-9
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.10
|16:00
|
Комо – Парма
|- : -
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|19.10
|19:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|19.10
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|20.10
|13:30
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|20.10
|16:00
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|20.10
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|20.10
|19:00
|
Кальяри – Торино
|- : -
|20.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|21.10
|21:45
|
Верона – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|6
|1
|1
Новости