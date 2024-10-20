Гол Кварахцелии с пенальти принес «Наполи» победу над «Эмполи»

«Наполи» в гостях обыграл «Эмполи» в матче 8-го тура итальянской серии А — 1:0.

Победный гол на 63-й минуте с пенальти забил Хвича Кварацхелия.

«Наполи» (19 очков) продолжает лидировать в серии А. «Эмполи» (10) опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.