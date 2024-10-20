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«Рома» — «Интер»: смотреть трансляцию матча серии А онлайн

«Рома» и «Интер» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рома» и «Интер» встретятся в 8-м туре итальянской серии А в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», трансляция начнется за пять минут до матча. Смотреть встречу римлян и миланцев также можно на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Рома» — «Интер» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 8-й тур
20 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Интер

В 9 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 10 очков, «Интер» — 14. В предыдущем туре римляне сыграли вничью с «Монцей» (1:1), а миланцы победили «Торино» (3:2).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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 Наполи 8 6 1 1 15-5 19
2
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
3
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
4
 Интер 7 4 2 1 16-9 14
5
 Аталанта 8 4 1 3 18-13 13
6
 Удинезе 8 4 1 3 10-11 13
7
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
8
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
9
 Торино 7 3 2 2 12-11 11
10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
 Рома 7 2 4 1 8-5 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
15
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
16
 Кальяри 7 1 3 3 5-11 6
17
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
18
 Лечче 8 1 2 5 3-18 5
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 Монца 7 0 4 3 5-9 4
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 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
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