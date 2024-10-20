«Рома» и «Интер» встретятся в 8-м туре итальянской серии А в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», трансляция начнется за пять минут до матча. Смотреть встречу римлян и миланцев также можно на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Рома» — «Интер» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 9 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 10 очков, «Интер» — 14. В предыдущем туре римляне сыграли вничью с «Монцей» (1:1), а миланцы победили «Торино» (3:2).