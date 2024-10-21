«Монца» разгромила «Верону» в выездном матче серии А

«Монца» на выезде разгромила «Верону» в матче 8-го тура серии А — 3:0.

У гостей голы забили Дани Мота (дубль) и Алессандро Бьянко.

«Монца» набрала 7 очков и поднялась из зоны вылета в таблице серии А. «Верона» с 9 очками — на 13-й строчке.