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«Монца» разгромила «Верону» в выездном матче серии А

Руслан Минаев
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«Монца» на выезде разгромила «Верону» в матче 8-го тура серии А — 3:0.

У гостей голы забили Дани Мота (дубль) и Алессандро Бьянко.

«Монца» набрала 7 очков и поднялась из зоны вылета в таблице серии А. «Верона» с 9 очками — на 13-й строчке.

Италия. Серия А. 8-й тур
21 окт, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:3
Монца
ФК Верона
ФК Монца
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 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
4
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
5
 Аталанта 8 4 1 3 18-13 13
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10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
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13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 8 2 3 3 8-13 9
15
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
16
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
17
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
18
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