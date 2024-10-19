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Сегодня, 15:03

Рафаэль Варан вошел в совет директоров клуба «Комо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Комо» объявил о назначении бывшего защитника команды Рафаэля Варана на должность члена совета директоров клуба.

«Спустя всего несколько недель после ухода из футбола Варан начнет новый путь вне поля, привнося в эту новую роль свой опыт и лидерские качества. Варан будет сотрудничать с Осианом Робертсом, руководителем отдела развития «Комо 1907», и Джульеттой Болон, руководителем образовательной программы, работая над проектами по развитию молодежного сектора «Комо», — говорится в заявлении итальянского клуба.

25 сентября 31-летний Варан объявил о завершении карьеры. Защитник провел всего один матч за «Комо», в котором получил тяжулую травму колена.

Рафаэль Варан на&nbsp;чемпионате мира-2022. «Говорят, все хорошее заканчивается». Варан внезапно завершил карьеру в 31 год

Источник: ФК Комо
Рафаэль Варан
ФК Комо
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