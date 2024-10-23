Промес заявлен за дубайский «Юнайтед» и может вскоре дебютировать за клуб

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану ответил на вопрос «СЭ» о перспективе выступлений нападающего Квинси Промеса за клуб ОАЭ.

«Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие», — сказал Чебану «СЭ»

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В феврале футболист был задержан в Дубае, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На его счету 114 голов в 235 матчах за красно-белых.