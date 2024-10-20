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Сегодня, 03:11

«Атланта» выиграла у «Орландо», Миранчук не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джамаль Тиаре забивает гол в ворота «Орландо Сити».
Фото USA Today Sports

«Атланта Юнайтед» на выезде переиграла «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1.

«Атланта» забила два быстрых гола — отличились Саба Лобжанидзе и Джамаль Тиаре. Перед перерывом Мартин Охеда отыграл один мяч.

В начале второй половины в ворота «Орландо» был назначен пенальти, но российский полузащитник Алексей Миранчук не смог его реализовать. В концовке хозяева отыгрались, но гол отменили после просмотра повтора из-за игры рукой.

«Атланта» набрала 40 очков и поднялась на 9-е место, заработав путевку в раунд уайлд-кард, где поборется с «Монреалем» за выход в плей-офф. «Орландо» вышел в плей-офф с 4 места.

США. МЛС. Неделя 30
20 окт, 01:07. Exploria Stadium (Орландо)
Орландо Сити
1:2
Атланта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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