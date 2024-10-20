Пашалич стал самым результативным хорватским футболистом в истории серии А

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич стал самым результативным хорватским футболистом в истории чемпионата Италии.

Хавбек бергамасков забил 50 голов. Юбилейным стал мяч в ворота «Венеции» в 8-м туре серии А. Пашалич забил 45 голов за «Аталанту» и 5 — за «Милан».

Полузащитник обошел экс-хавбека «Интера» Ивана Перишича, на счету которого было 49 голов.