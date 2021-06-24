Арнаутович согласовал контракт с «Болоньей»
09:11
Нападающий Марко Арнаутович согласовал контракт с «Болоньей», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 32-летний австриец подпишет соглашение с итальянским клубом на три года и будет получать 2,7 миллиона евро в год.
? Done deal and confirmed! Marko #Arnautovi? to #Bologna. 3-years contract (€ 2,7M/year). #transfers https://t.co/kQseE7vA1z— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 24, 2021
Арнаутович выступает за «Шанхай СИПГ» с лета 2019 года. За это время форвард провел 39 матчей за китайский клуб, в которых забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.
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