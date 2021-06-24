Нападающий Марко Арнаутович согласовал контракт с «Болоньей», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 32-летний австриец подпишет соглашение с итальянским клубом на три года и будет получать 2,7 миллиона евро в год.

Арнаутович выступает за «Шанхай СИПГ» с лета 2019 года. За это время форвард провел 39 матчей за китайский клуб, в которых забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.