Демирал может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
08:11
Агент защитника «Ювентуса» Мериха Демирала контактировал с «Тоттенхэмом», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, стороны общались по поводу скорого перехода 23-летнего футболиста.
Сообщалось, что «Ювентус» готов отпустить защитника в другую команду за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за «Ювентус», сделав одну результативную передачу. Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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