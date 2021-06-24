Демирал может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Агент защитника «Ювентуса» Мериха Демирала контактировал с «Тоттенхэмом», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны общались по поводу скорого перехода 23-летнего футболиста.

Сообщалось, что «Ювентус» готов отпустить защитника в другую команду за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за «Ювентус», сделав одну результативную передачу. Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года.