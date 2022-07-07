Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о поступающих нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину предложениях из России.

«Главное, чтобы ему футбол был нужен. Кокорину нужно продлить свое существование в футболе. У него кроме игры ничего нет. Ему нужно кормиться, кормить свою семью. Игроку нужно вернуться на тот самый уровень, когда он начал кормиться продуктом под названием футбол. Он был все время подающим надежды талантом, который, к сожалению, не имел продолжения в своем развитии. Жаль, что такой классный футболист остановился в своем развитии», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.