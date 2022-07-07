«Ювентус» пытается найти покупателей для четырех игроков команды
«Ювентус» пытается найти покупателей для Кина, Рабьо, Рэмзи и Мело
«Ювентус» пытается найти покупателей для нападающего Мойзе Кина и полузащитников Адриена Рабьо, Аарона Рэмзи и Артура Мело, сообщает Daily Star.
По данным источника, клуб стремится сильно обновить состав. У трех полузащитников контракты заканчиваются следующим летом и у руководства туринцев осталось мало времени, чтобы получить трансферную плату за их услуги.
Контракт Кина с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» не заинтересован в его подписании.
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
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|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
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