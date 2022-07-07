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«Ювентус» пытается найти покупателей для четырех игроков команды

«Ювентус» пытается найти покупателей для Кина, Рабьо, Рэмзи и Мело
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» пытается найти покупателей для нападающего Мойзе Кина и полузащитников Адриена Рабьо, Аарона Рэмзи и Артура Мело, сообщает Daily Star.

По данным источника, клуб стремится сильно обновить состав. У трех полузащитников контракты заканчиваются следующим летом и у руководства туринцев осталось мало времени, чтобы получить трансферную плату за их услуги.

Контракт Кина с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» не заинтересован в его подписании.

Аарон Рэмзи
Адриен Рабьо
Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Мойзе Кин
Футбол
ФК Ювентус
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