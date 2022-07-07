«Ювентус» пытается найти покупателей для четырех игроков команды

«Ювентус» пытается найти покупателей для Кина, Рабьо, Рэмзи и Мело

«Ювентус» пытается найти покупателей для нападающего Мойзе Кина и полузащитников Адриена Рабьо, Аарона Рэмзи и Артура Мело, сообщает Daily Star.

По данным источника, клуб стремится сильно обновить состав. У трех полузащитников контракты заканчиваются следующим летом и у руководства туринцев осталось мало времени, чтобы получить трансферную плату за их услуги.

Контракт Кина с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» не заинтересован в его подписании.