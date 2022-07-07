Юсуф Языджи может продолжить карьеру в «Салернитане»

«Салернитана» интересуется бывшим полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи, сообщает журналист Николо Скира.

Языджи играл за армейцев во второй половине сезона-2021/22 на правах аренды из «Лилля».

По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры по трансферу 25-летнего турка. Отметим, что ранее «Салернитана» выкупила у ЦСКА хавбека Эмиля Бохинена, который выступал за команду из Салерно на правах аренды с конца января 2022 года.

Языджи забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Сегодня, 7 июля Адам Чебеджи, агент Языджи сообщил об интересе к футболисту со стороны английских «Фулхэма» и «Ноттингем Форест».