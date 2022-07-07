Юсуф Языджи может продолжить карьеру в «Салернитане»
«Салернитана» интересуется бывшим полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи, сообщает журналист Николо Скира.
Языджи играл за армейцев во второй половине сезона-2021/22 на правах аренды из «Лилля».
По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры по трансферу 25-летнего турка. Отметим, что ранее «Салернитана» выкупила у ЦСКА хавбека Эмиля Бохинена, который выступал за команду из Салерно на правах аренды с конца января 2022 года.
Языджи забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Сегодня, 7 июля Адам Чебеджи, агент Языджи сообщил об интересе к футболисту со стороны английских «Фулхэма» и «Ноттингем Форест».
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14
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15
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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